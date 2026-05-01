Оккупанты массированно атаковали Харьков дронами: есть пострадавшие

Утром 1 мая россияне массированно атаковали ударными дронами Харьков: последствия фиксируются по меньшей мере в пяти районах города. Под ударом оказались три автозаправочные станции, повреждены автомобили.

Известно также о пострадавших. О вражеских ударах сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно о последствиях вражеской атаки на Харьков

О том, что облцентр находится под российской атакой, Терехов сообщил незадолго до 7 часов утра.

"Зафиксировано попадание ударных вражеских дронов по Холодногорскому району. Подробности выясняем", – написал городской голова в 06:53.

Менее чем через час Терехов рассказал: били россияне и по Киевскому району Харькова. Там под вражеские удары попала автозаправка.

"Повреждены несколько авто и здание АЗС", – констатировал он.

Также автозаправку россияне атаковали в Слободском районе

К 8 часам утра появилась информация о пострадавших.

"В результате массированной атаки вражеских БПЛА есть пострадавшие – их количество и состояние уточняются", – отметил Терехов.

Еще один удар был зафиксирован в Салтовском районе облцентра.

Там, по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадал мужчина.

"В результате вражеского обстрела в Салтовском районе травмирован 36-летний мужчина. Предварительно, он получил осколочные ранения. Медики госпитализировали пострадавшего, ему оказывается вся необходимая помощь", – рассказал чиновник.

Еще один пострадавший – в Слободском районе.

"В Слободском районе Харькова из-за попадания вражеского БпЛА пострадал 55-летний мужчина. У него — острая реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь на месте", – сказал Синегубов.

Пятым районом, который атаковал враг, стал Немышлянский. Там последствия атаки также устанавливаются.

В общем, как сообщил прокурор Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яцыченко, армия РФ в Харькове утром 1 мая обстреляла три АЗС, данные еще по одной проверяются. Кроме этого, еще одна заправка обстреляна в Харьковской области

Вероятно, враг использовал для атак беспилотники V2U с искусственным интеллектом.

Кроме того, Россия атаковала Одессу и область. На местах попаданий произошли пожары: под ударом были дома в облцентре и портовая инфраструктура Измаильского района. Пострадали по меньшей мере двое одесситов.

