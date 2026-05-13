Оккупанты ударили по Одессе: произошел пожар, есть пострадавшие
В среду, 13 мая, российские войска ударили беспилотниками по Одессе. В результате падения обломков пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он добавил, что обломки дронов упали на крышу девятиэтажного дома.
О вражеской атаке чиновник проинформировал в 13:26. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков дронов на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.
"Предварительно, два человека пострадали. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Кипер призвал одесситов оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Дополняется...