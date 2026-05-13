Оккупанты атаковали Хмельницкую область: пострадали три человека

В среду, 13 мая, военные российской оккупационной армии атаковали Хмельницкую область. В результате вражеского удара пострадали три человека.

Видео дня

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. Чиновник добавил, что пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Что известно

Об атаке, которая продолжается в регионе Тюрин сообщил в 13:08. К отражению вражеских целей привлечены силы противовоздушной обороны.

"Вражеская атака на Хмельницкую область продолжается. Наши силы ПВО отражают нападение. В результате атаки известно о трех травмированных людях", – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести, где им оказана необходимая помощь. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

"В небе еще очень много вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях", – призвал чиновник.

Что предшествовало

После ночных обстрелов, утром 13 мая оккупанты начали очередную масштабную комбинированную воздушную атаку по Украине. Удар имеет волновой характер: в первой волне российские войска применяют большое количество ударных беспилотников, позже враг может привлечь для ударов ракеты. Целью оккупантов остаются объекты критической инфраструктуры и крупные города.

Напомним, накануне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что войска РФ проводят передислокацию самолетов и вообще в последний период активизировали свою стратегическую авиацию. Вероятно, оккупанты готовятся осуществить новый комбинированный обстрел Украины – однако точное время массированной атаки пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!