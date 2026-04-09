Украинские войска продвинулись на Покровском направлении – ISW

В районе Покровска Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых украинские войска не только сдерживают атаки врага, но продвигаются вперед. Геолокационные кадры от 7 апреля подтверждают успехи ВСУ к востоку от Молодецкого (к юго-западу от Покровска).

Также украинские защитники атаковали захватчиков в населенному пункте Гришино (северо-западнее Покровска). Об этом сообщает Институт изучения войны.

Опубликованные 8 апреля видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские силы наносят удар по российскому военнослужащему в Гришином после того, как оккупанты попытались проникнуть в населенный пункт.

В свою очередь путинская армия атаковала вблизи самого Покровска; к северо-западу от Покровска, в районе Гришиного и в направлении Новолександровки; к северу от Покровска, в районе Родынского и Билецкого; к востоку от Покровска, в районе Мирнограда; к юго-западу от Покровска, в районе Удачного и Котлинского; и к западу от Покровска в направлении Сергеевки.

Российские источники также подтвердили, что украинские войска контратаковали вблизи Гришиного и Молодецкого (к юго-западу от Покровска).

Напомним, оккупационная армия наращивает количество дальнобойной артиллерии на Покровском направлении и перебрасывает дополнительные штурмовые группы, пытаясь увеличить давление на Силы обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле не оставляют своих намерений полностью захватить Донецкую область. В частности, оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино, потому что именно здесь враг хочет сформировать плацдарм.

