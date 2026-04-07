Враг подтягивает артиллерию: в ВСУ фиксируют попытки армии РФ усилить наступление на Покровском направлении
Российская оккупационная армия наращивает количество дальнобойной артиллерии на Покровском направлении и перебрасывает дополнительные штурмовые группы, пытаясь увеличить давление на Силы обороны Украины. Наши воины продолжают сдерживать агрессора.
О ситуации в своей полосе ответственности рассказали представители 7-го корпуса ДШВ Украины. Пресс-служба опубликовала в Telegram видео недавних операций, а также объяснила, чего пытаются достичь захватчики.
Враг стремится усилить наступление
Десантники сообщили, что количество артиллерии противника в Покровской агломерации увеличивается. Оккупанты прячут ее как в лесополосах, так и в частной жилой застройке.
"Понимая логику действий противника, Силы обороны обнаруживают и уничтожают российские пушки. Только за последние сутки (7 апреля. – Ред.) украинские военные повредили и уничтожили пять единиц вражеской артиллерии в районе Покровска и Мирнограда", – отчитались в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.
Украинские подразделения продолжают удерживать позиции в северной части Покровска.
Поскольку продвижение захватчиков удалось сдержать, россияне активизировались на направлениях Гришино и Родинского.
В селе Гришино, в частности в его юго-восточной части, продолжаются стрелковые бои. Наши защитники действуют там при активной поддержке подразделений БпЛА и артиллерии.
"Противник безуспешно перебрасывает дополнительные штурмовые группы для давления на Гришино, в том числе с применением мототехники", – сообщили десантники.
