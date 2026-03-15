Оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино на Донбассе: как ВСУ держат оборону

Страна-террорист не оставляет своих намерений полностью захватить Донбасс. В частности, оккупанты пытаются взять под полный контроль населенный пункт Гришино (Донецкая область).

Видео дня

Впрочем, украинские военные мужественно сдерживают наступление врага и препятствуют его продвижению. Об этом говорится в оперативной информации Группировки войск "Восток" по состоянию на 10:00 15 марта.

"Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, проводят активные поисково-ударные действия в Гришино и срывают попытки противника оккупировать населенный пункт", – говорится в сообщении военных.

Ситуация на Донбассе остается сложной

– На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки.

– На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг совершил три атаки в районах Никифоровки и Новомаркового.

– На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Константиновки, Иванополье, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.

– На Покровском направлении наши защитники остановили 20 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка.

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.

Военные отмечают, что враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств. Россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом.

Впрочем, наши воины активно поражают противника дронами в северо-западной части Покровска. Именно этот участок враг пытается использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино.

Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. Осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.

"Активно работают наши дроновые подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери. В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" потери оккупантов остаются наибольшими – 272 захватчика за минувшие сутки", – добавляют военные.

Также уничтожено 2086 БПЛА различных типов, ликвидировано и поражено 37 единиц другого вооружения и техники россиян.

"Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 пунктов управления российских БПЛА. Уничтожаем российских захватчиков! Боевая работа продолжается!" – рассказали в ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении украинские военные за прошедшие сутки, 14 марта, отбили 20 штурмовых атак российских оккупантов. Всего на фронте в этот день было зафиксировано 121 боестолкновение, при этом противник активно применял ракеты, авиацию и беспилотники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!