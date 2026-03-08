На Покровском направлении ВСУ за сутки остановили 20 попыток штурма армии РФ: ситуация на фронте

На Покровском направлении украинские военные за прошедшие сутки отбили 20 штурмовых атак российских оккупантов. Всего на фронте зафиксировано 121 боевое столкновение, при этом противник активно применял ракеты, авиацию и беспилотники.

Наиболее интенсивные бои продолжались на востоке Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных удара, выпустив 33 ракеты. Также враг совершил 86 авиационных ударов и сбросил 254 управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, российские силы применили 9837 дронов-камикадзе и провели 3514 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов. Из них 49 обстрелов были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары фиксировались, в частности, в районах Писанцев, Коломийцев, Покровского, Черненково, Подгавриловки, Лесного, Светлой Долины, Зеленой Дубравы, Копанов, Волшебного, Ровно, Гуляйпольского, Веселянки и Малокатериновки.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также два пункта управления беспилотниками и средство радиоэлектронной борьбы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска осуществили 139 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов и нанесли три авиаудара с применением восьми управляемых авиабомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону ВСУ вблизи Графского, Вильчи, Зыбино, Песчаного и Волчанска.

На Купянском направлении российские войска четыре раза атаковали позиции украинских подразделений в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосиново.

На Лиманском направлении зафиксировано шесть атак противника, который пытался прорвать оборону вблизи Среднего, Нового Мира и Дробышево.

На Славянском направлении украинские военные остановили 12 попыток российских подразделений продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки, Калеников, Дроновки, Закитного, Резниковки и Пазеного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении российские силы совершили 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 20 штурмовых действий противника в районах Нового Донбасса, Родинского, Новоалександровки, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Новоподгородного, Никаноровки, Шевченко, Покровска и Гришино.

На Александровском направлении противник четыре раза атаковал вблизи Вербового, Новогригорьевки и Вороного.

На Гуляйпольском направлении состоялось 12 атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Мирного и Зеленого. В то же время на Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовых действий противника не зафиксировано.

За сутки потери российских войск составили около 930 человек. Также украинские военные уничтожили пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2558 беспилотников, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия не оставляет попыток установить полный контроль над Покровском и Мирноградом Донецкой области. Враг увеличивает количество ударов с целью активизации наступательных действий в этом районе.

