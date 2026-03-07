Враг готовится нарастить наступление на Покровском направлении: карта боевых действий
Российская оккупационная армия не оставляет попыток установить полный контроль над Покровском и Мирноградом Донецкой области. Враг увеличивает количество ударов с целью активизации наступательных действий в этом районе.
Об этом сообщили на Facebook-странице "Группировки войск "Восток". Там отметили, что украинские защитники продолжают сдерживать натиск захватчиков.
Какова ситуация на данный момент
По состоянию на 10:00 7 марта, на Покровском направлении украинские защитники в зоне ответственности УВ "Восток" отбили 24 штурма российских войск в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподгороднее, а также в направлении Новоалександровки и Белицкого.
По предварительным данным, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 49 оккупантов, еще 19 – ранили. Также уничтожено или повреждено:
- одна единица автомобильной техники;
- одна единица специальной техники;
- пункт управления;
- три артиллерийские системы;
- два автомобиля;
- две единицы спецтехники;
- пункт управления БПЛА;
- шесть укрытий противника.
Кроме того, уничтожен или подавлен 131 беспилотник различных типов.
"В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств. Россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом", – говорится в сообщении.
Украинские военные отражают атаки и усиливают оборону
В свою очередь, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов. Украинские военные противодействуют попыткам врага продвинуться: бойцы отражают штурмы и усиливают аэроразведку, дополнительно минируют вероятные маршруты его движения и нарушают логистику противника.
В то же время при участии ВСУ системно проводятся поисково-ударные действия, активно работают подразделения беспилотников, артиллерия и авиация, нанося врагу значительные потери.
Как писал OBOZ.UA, оккупанты усилили активность на севере Мирнограда и пытаются давить на позиции ВСУ. При этом украинские подразделения удерживают рубежи и не позволяют противнику продвинуться.
