Оккупанты усиливают давление на северную часть Мирнограда: военные рассказали о ситуации

Российские оккупанты активизировали действия на севере Мирнограда (Донецкая область), усиливая давление на украинские оборонительные позиции. Подразделения ВСУ держат оборону и сдерживают попытки противника продвинуться вперед.

О ситуации на этом участке фронта рассказали в оперативном командовании "Восток". По данным военных, противник наращивает давление именно в северной части города, пытаясь создать условия для захвата новых территорий и дальнейшего штурма.

Оккупанты пытаются накапливать тяжелую технику и личный состав. В то же время попытки прорыва, в частности с применением бронированной техники вглубь городской застройки, своевременно выявляет украинская аэроразведка. Операторы дронов продолжают уничтожать россиян и их технику.

В самом Мирнограде и в его окрестностях Силы обороны проводят поисково-ударные действия. Военные отмечают, что враг продолжает применять тактику малых пехотных групп. Такой подход приводит к значительному истощению человеческого ресурса российских подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты вблизи Часова Яра в Донецкой области вынуждены сдаваться в плен Силам обороны из-за дефицита пищи и воды. Захватчики сидят в таких условиях неделями, ведь российское командование не слишком озабочено дальнейшей судьбой своих подопечных.

