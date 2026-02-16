'Сидят неделями без еды и воды': оккупанты возле Часового Яра сдаются в плен, потому что не выдерживают условий, – военный

Российские оккупанты вблизи Часового Яра в Донецкой области вынуждены сдаваться в плен Силам обороны из-за дефицита пищи и воды. Захватчики сидят в таких условиях неделями, ведь российское командование не слишком озабочено дальнейшей судьбой своих подопечных.

Об этом рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников, сообщает "Суспільне". Он отметил, что цель россиян – проникнуть вглубь украинской обороны и накапливаться.

Российскую пехоту бросают в штурмы без воды и обеспечения

По словам Мельникова, командование российской армии не пополняет запасы пищи и воды пехоты, которая в составе небольших групп пытается проводить штурмы.

"Их командование отказывается посылать им дроны с провизией, боекомплектом, банально с водой. Поэтому эти люди сидят в этих тайниках бывает неделями, а бывает и больше, абсолютно без еды, воды. Есть случаи, когда они уже не выдерживают и сдаются в плен, бывают случаи, когда наши военные в ходе контрнаступательных действий берут противника в плен", – пояснил он.

Так, за прошедшую неделю подразделения 24-й бригады взяли в плен восьмерых военных РФ, ликвидировали 60 оккупантов и еще более 40 получили ранения.

Враг продолжает давить на подразделения Сил обороны

Пресс-офицер отметил, что российская пехота пытается использовать сложные погодные условия, чтобы приблизиться к позициям Сил обороны. Враг продолжает наступление малыми группами в направлении Часового Яра и вблизи города.

"Враг пытается использовать погодные условия – это и дожди, и снега, которые сейчас попеременно накрывают регион, – для продвижения малых штурмовых групп. Их довольно много. Но эта тактика врага является не новой, она довольно прогнозируемая, что позволяет нашим бойцам успешно отражать штурмы", – сказал Мельников.

Со своей стороны, Силам обороны удается удерживать позиции, однако оккупантам иногда удается проникать сквозь боевые порядки.

"Если у противника есть какие-то вероятные продвижения, то они не являются длительными. Есть фиксирование, наличие врага в населенном пункте Ступочки, но эта прогнозируемость противника позволяет и планировать, и делать контрнаступательные действия, останавливать врага, там где ему удается просачиваться", – рассказал прес-офицер.

Как писал OBOZ.UA, ранее об изменениях в тактике ведения боевых действий оккупантов в районе Часового Яра рассказывал начальник отдела коммуникаций 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак. По его словам, захватчики делают ставку на массовое использование одиночной пехоты, которая передвигается в условиях тумана, снега и дождя, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами. Их задачей является разведка посадок, укрытий и блиндажей для дальнейшего нанесения артиллерийских ударов.

