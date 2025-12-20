Запускают 'открывашки': в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов возле Часового Яра

Российские войска изменили тактику ведения боевых действий в районе Часового Яра, делая ставку на массовое использование одиночной пехоты. Вместо штурмовых групп оккупанты начали отправлять на позиции так называемых "открывашек".

В ВСУ фиксируют значительные потери противника и падение мотивации его личного состава. Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

По его словам, Силы обороны наблюдают изменение тактики российской армии вблизи Часового Яра. Если раньше противник действовал штурмовыми группами по 3– 5 человек при поддержке техники, то теперь массово применяет одиночных пехотинцев, которых в ВСУ называют "открывашками".

Российские военные передвигаются в условиях тумана, снега и дождя, пытаясь избежать обнаружения украинскими дронами. Их задачей является разведка посадок, укрытий и блиндажей для дальнейшего нанесения артиллерийских ударов.

За неделю армия РФ в этом районе теряет около 100 военных, что соответствует численности роты. За месяц потери достигают уровня батальона – примерно 400 человек, причем большинство из них являются безвозвратными.

Украинские военные также отмечают резкое падение мотивации российского личного состава. Если раньше фиксировались случаи самоуничтожения, чтобы не попасть в плен, то сейчас ситуация противоположная — количество пленных за последний месяц превысило показатели прошлого года.

По словам Петричака, российские новобранцы воюют в среднем полтора месяца с момента обучения до попадания на линию фронта, а непосредственно в боях находятся от нескольких дней до месяца. Уровень подготовки и мотивированность существенно снизились.

Военный также рассказал о так называемых "капсулах смерти", которые находят у российских пленных. Это самодельные жетоны с личными данными, которые оккупанты носят с собой, понимая, что могут не вернуться из боя.

24 отдельная механизированная бригада продолжает сдерживать наступление российских войск на восточных подступах к Константиновке. По словам Петричака, противник активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны, делая ставку на массовость ударов по Часовому Яру, Константиновке и логистическим маршрутам, однако несет значительные потери даже несмотря на сложные погодные условия.

Как сообщал OBOZ.UA, на востоке Украины продолжается концентрация российских сил в районе Часового Яра, хотя активных штурмов пока не наблюдается. В то же время оккупанты активно развивают логистическую сеть. Они перебрасывают личный состав и боекомплекты, готовясь к возможному усилению наступательных действий.

