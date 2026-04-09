Потери врага выросли на 29%: Сырский рассказал об успехах беспилотных систем и назвал цифры

Потери российских войск в марте выросли на 29% благодаря работе украинских беспилотных систем. Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не дают противнику возобновить масштабное наступление.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги работы подразделений БпС. По его словам, беспилотные подразделения стали одним из ключевых факторов преимущества Украины на фронте.

Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, они обезвреживают больше личного состава противника, чем Россия успевает мобилизовать.

В марте, по сравнению с февралем, общие потери врага, нанесенные беспилотниками, выросли на 29%. В то же время эффективность поражения целей также существенно повысилась – количество подтвержденных поражений увеличилось на 50% и превысило 150 тысяч.

Сырский отметил, что ежедневно подразделения беспилотных систем выполняют более 11 тысяч боевых задач. Значительную роль играют средства так называемого Middle Strike, которые осуществляют удары на оперативную глубину от 30 до 120 км. В марте было нанесено почти 350 таких ударов.

В результате поражено 143 логистических объекта и склада противника, 52 пункта управления, а также 20 объектов нефтяной и энергетической инфраструктуры. По словам главнокомандующего, это стало возможным благодаря развитию украинских беспилотных авиационных комплексов, росту мастерства операторов и совершенствованию организационных решений.

Кроме того, наземные роботизированные комплексы в марте увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Также на 26% выросло количество подавленных позиций операторов вражеских беспилотников.

Отдельно Сырский отметил работу 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра", которая эффективно обнаруживает и уничтожает взлетно-посадочные площадки российских дронов.

В то же время, по данным украинской разведки, противник активно наращивает собственные силы беспилотных систем. По состоянию на начало апреля их численность составляет около 101 тысячи военнослужащих, а до конца 2026 года Россия планирует увеличить ее до 165,5 тысячи.

Отмечается, что развитие беспилотных подразделений продолжается во всех видах и родах войск, включая Сухопутные войска и Силы территориальной обороны. Отдельное внимание уделяется также использованию морских безэкипажных катеров.

По итогам совещания определены дальнейшие задачи для развития беспилотных систем. Сырский подчеркнул, что их применение позволяет не только наносить значительные потери врагу, но и сохранять жизни украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводит к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с украинскими атаками и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

