Украинские войска продвинулись на четырех направлениях фронта: в ISW оценили ситуацию. Карта

Силы обороны недавно продвинулись на четырех участках фронта. Речь идет о Купянском, Славянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Успехи же российской оккупационной армии преимущественно существуют в "сводках" российского минобороны, которые опровергают даже российские пропагандисты. О ситуации на поле боя рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

Российский военный блогер утверждал, что российские войска якобы продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области 10 апреля, но ISW не нашел никаких доказательств, чтобы оценить, достигли ли российские войска какого-либо прогресса.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 апреля, показывают российскую позицию в Комаровке (к северо-западу от города Сумы), что, по оценке ISW, является российской миссией проникновения, которая в настоящее время не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Тем временем в минобороны РФ без всяких доказательств заявили о захвате Миропольского на Сумщине. Российские пропагандисты приписывают оккупацию населенного пункта подразделениям 15-го танкового полка (69-я мотострелковая дивизия, 6-я общевойсковая армия).

"Россия заявила о захвате нескольких небольших населенных пунктов вдоль международной границы на севере Украины в рамках когнитивной войны, направленной на распространение ложного нарратива о неизбежности победы России в Украине", – комментируют "победы" минобороны РФ аналитики.

Еще один российский военный блогер, близкий к российской группировке войск "Север" утверждал, что 10 апреля российские войска якобы атаковали в направлении населенного пункта Великий Прикол и вблизи Новодмитровки.

Тем временем украинские войска продолжили свою передовую атаку на российские военные объекты в Курской области. Генеральный штаб Украины сообщил, что в ночь на 10 апреля украинские войска нанесли удар по скоплению российских военных сил вблизи Краснооктябрьского (примерно в 16 километрах от международной границы).

Харьковская область

Россияне продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

9 и 10 апреля российские войска наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Верхней Писаревки, Зыбино и Прилипки, а также в направлении Охримовки и Волоховки.

Также накануне российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на юго-восток от Великого Бурлука в направлении Колодязного, но не продвинулись вперед.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении – к востоку от Песчаного.

9 и 10 апреля российские войска атаковали вблизи самого Купянска, вблизи Петропавловки, возле Песчаного и Куриловки, а также в направлении Новоосинового и Ковшаровки, в направлении Купянска-Узлового.

По сообщениям российского военного блогера, Силы обороны контратаковали к северу от Купянска.

10 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска атаковали под Боровой, возле Новоплатоновки, Надии, Новоегоровки и Ольговки, возле Александровки.

Донецкая область

Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении – в центре Ямполя (к юго-востоку от Лимана).

В южной части Ямполя тем временем зафиксированы россияне, которые пробрались туда в рамках недавней миссии проникновения – еще до продвижения украинских войск. Присутствие оккупантов не изменило контроль над местностью.

А российское минобороны продолжает придумывать "победы" – и заявило о захвате Дибровы. Опровергать это заявление взялись даже российские "военкоры": один из них заявил, что село давно входит в серую зону, а оккупанты не могут закрепиться даже на окраинах этого населенного пункта.

Российские войска атаковали вблизи самого Лимана, у Святогорска, Ставков и в направлении Новомихайловки; вблизи Заречного, Ямполя, Федоровки Второй и в направлении Никифоровки, у Озерного, Кривой Луки, Закитного и Рай-Александровки

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Дибровы и Липовки (к юго-востоку от Славянска).

10 апреля российские войска продолжили наступательные операции на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но не продвинулись вперед.

Российские войска атаковали возле самой Константиновки, возле Иванополья, Плещеевки, Степановки и Ильиновки, возле Русина Яра, Софиевки, Павловки и Новопавловки.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы контратаковали на юго-запад от самой Константиновки и возле Долгой Балки.

10 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Добропольском направлении, но не продвинулись вперед.

9 и 10 апреля российские войска атаковали вблизи Нового Донбасса и Ивановки.

Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении – к югу от Гришино.

9 апреля российские войска наступали возле самого Покровска, районе Гришино и в направлении Новоалександровки, Васильевки и Мирного, в районе Белицкого и Родинского, Мирнограда, Шевченко и в районе Удачного, Котлино, Новоподгороднего и Молодецкого.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил 10 апреля, что российские войска продолжают проникновение небольшими группами на Покровском направлении, пытаясь обследовать местность и определить новые пути для миссий проникновения.

10 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки, возле Новосергиевки, Муравки и Новониколаевки, а также вблизи Филии9 и 10 апреля, но не продвинулись вперед.

Также российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не имели успеха.

Российские войска наступали в районе Андреевки-Клевцово, Александрограда и Мирного на Вороное, Калиновское, Злагоду, Вербовое, а также на Бойково и Риздвянку.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 10 апреля, что украинские войска, которые достигли районов Тернового и Новониколаевки (оба к юго-востоку от Александровки), в течение последних двух недель (примерно с 27 марта) отбили российские атаки из Новогеоргиевки и Запорожья (к юго-востоку от Березового).

Он намекнул, что украинские войска зачистили Березовое от российских пехотных групп. Машовец отметил, что украинские войска, похоже, не осуществили дополнительного продвижения из Новониколаевки в направлении Термировки или из Тернового в направлении Запорожья в последнее время.

Запорожская область

Украинские войска недавно незначительно продвинулись на Гуляйпольском направлении – в южной части Доброполья.

Российские войска атаковали под самым Гуляйполем, возле Доброполья и Варваровки и на Воздвижевку и Верхнюю Терсу, возле Чаривного и на Гуляйпольское, в районе Зализнычного и Горки и в направлении Староукраинки.

10 апреля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

10 апреля российские войска атаковали вблизи самого Орехова, возле Приморского и Степногорска.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Приморского.

Херсонская область

10 апреля российские войска продолжали ограниченные наземные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

Как писал OBOZ.UA, в ISW рассказали, на каком направлении разворачивает наступление враг. При этом российское командование вынуждено было задействовать стратегические резервы – и не на том участке фронта, для которого их накапливали.

