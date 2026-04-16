'Это проблема': оккупанты пытаются захватить поселки вдоль границы на Сумщине, – Трегубов

Российские войска активизировали попытки захвата приграничных поселков Сумщины. Больше всего усилий оккупанты сосредоточили в районах Грабовского и Мирополье.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, за последние 10 дней активность оккупантов вдоль границы на Сумщине выросла.

Трегубов уточнил, что оккупанты пытаются продвинуться на отдельные участки, а не захватить местное население. Он добавил, что жителей части населенных пунктов эвакуировали.

"Это является проблемой, но, в принципе, после опыта Грабовского уже по крайней мере сами населенные пункты были эвакуированы, и речь идет о каких-то там попытках захвата на 500 метров территории, а не о попытке захватывать украинцев, как это было раньше", – заявил спикер.

Отдельно Трегубов рассказал о ситуации на Харьковщине. Он отметил, что она существенно не изменилась.

"По Харьковщине, на самом деле, как и было. То есть, как и были те же анклавы, которые были, те же вклинения. Отдельно две зоны на южном Слобожанском направлении, одна из которых – это Волчанск. Поэтому, в принципе, здесь ничего нового. Здесь просто оживление тех усилий, которые мы видели и зимой", – отметил Трегубов.

Ранее Трегубов отмечал, что на границе российские войска действуют "довольно активно" и пытаются продвигаться вперед, увеличивая площадь контролируемых территорий. В то же время речь идет о незначительных расстояниях – примерно от одного до полутора километров от линии государственной границы.

Вместе с тем подразделения Сил обороны Украины на Сумщине отошли на заранее подготовленные позиции в районе Миропольского Краснопольской громады, гдеситуация остается напряженной. Такое решение приняли из-за интенсивных боев и превосходства противника в силах и средствах.

Военные добавили, что украинские военные атакуют оккупантам ударов дронами, артиллерией и другими средствами. Также Силы обороны контролируют обстановку и ведут разведку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!