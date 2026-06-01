Прямое финансирование для боевых бригад и не только: Зеленский провел важное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На заседании проанализировали состояние выполнения внедренных ранее решений, которые, по его словам, привели к усилению позиций на фронте.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В частности, на Ставке обсуждалось прямое финансирование боевых бригад для закупки дронов, распределение личного состава для пополнения бригад, и расширение проведения БЗВП.

Зеленский провел заседание Ставки

По словам президента, уже около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение, что позволяет более уверенно защищать позиции.

"Вдвое увеличилось и количество воинских частей, которые получили право проводить БЗВП. Поручил по каждому из этих пунктов проработать возможные дополнительные шаги, как еще можем поддержать бригады", – сказал глава государства.

Отдельно обсудили вопрос поставки артиллеристам дальнобойных снарядов 155-мм.

"Поручил наработать больше возможностей для финансирования, производства и поставки таких снарядов и в целом поддержки наших артиллерийских возможностей, которые и сейчас имеют существенное значение для достижения боевых результатов", – говорит глава государства, и добавил, что Минобороны разрабатывает решение по поставке армейских пикапов.

Кроме того, глава государства заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на ключевых направлениях фронта, а также обсудили системы ПВО.

"Ожидаю значительно больше активности от наших дипломатов для усиления ПВО и поставки необходимых ракет. Поручил также Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы с партнерами для поставки антибаллистики", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 26 мая направил президенту США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо с просьбой помощи по поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны. В письме украинский лидер раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики в те сутки запустили две ракеты "Орешник".

Именно это письмо и было направлено одновременно Белому дому и американским законодателям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!