'Зона вклинения': оккупанты активизировали наступление на Сумщине, – Трегубов

Российские войска активизировали наступательные действия на Сумщине и пытаются расширить зоны своего контроля вблизи государственной границы. Противник продвигается небольшими темпами, однако ситуация остается напряженной.

Украинские военные фиксируют новые попытки вклинивания врага на отдельных участках. Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, российские оккупанты существенно активизировались на Сумском направлении. В частности, это касается района населенного пункта Грабовское и территорий к северу от него.

Он сообщил, что на этом участке зафиксирована еще одна так называемая "зона вклинения", где противник пытается закрепиться и расширить свое присутствие.

"На Сумщине россияне заметно активизировались, по крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения", – сказал представитель УОС.

Он отметил, что российские войска действуют "довольно активно" и пытаются продвигаться вперед, увеличивая площадь контролируемых территорий. В то же время речь идет о незначительных расстояниях – примерно от одного до полутора километров от линии государственной границы.

"Речь идет о небольших расстояниях – 1-1,5 км от границы, но все равно неприятно", – добавил Трегубов.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в юго-западной части Волчанска (к северо-востоку от города Харькова). Также бойцы ВСУ продвинулись в направлении Купянска.

Как писал OBOZ.UA, под Волчанском пограничники краматорской бригады "Форпост" остановили продвижение российских сил. Дронари активно отработали тяжелыми беспилотниками-бомберами Vampire по посадкам и лесополосам, где прятались оккупанты.

