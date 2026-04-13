ВСУ переместились на новые рубежи на Сумщине: военные рассказали подробности

В Сумской области подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи. Речь идет о районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады, обстановка там остается напряженной.

Такое решение приняли в результате интенсивных боевых действий, преимущества противника в силах и средствах. Об этом 13 апреля сообщили в 14-м армейском корпусе ВСУ, который действует на Сумском направлении.

Перемещение на новые рубежи обосновано необходимостью сохранить жизнь личного состава. Там наши воины продолжают удерживать оборону.

Противнику наносится огневое поражение артиллерийскими подразделениями, подразделениями беспилотных систем и другими огневыми средствами. Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям.

"Просим ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации", – призвали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине россиянам не удалось достичь подтвержденного прогресса в результате наступательных операций 12 апреля. Впрочем, один из российских военных блогеров взялся рассказывать, что оккупанты якобы продвинулись на юг от Юнаковки и Варачино.

