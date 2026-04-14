Оккупанты в Сумской области пытались прорваться в тыл через газовую трубу и поплатились. Видео

Ежедневно украинские защитники уничтожают вражескую силу и технику врага. На этот раз бойцы 71 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ в Сумской области уничтожили российский отряд, который пытался выйти в тыл десантников через газовую трубу.

Отряд из 29 вражеских военных был ликвидирован десантниками-дронарями. Кадры публикуют официальные соцсети 71 ОАЭБр.

"29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл наших позиций, используя газовую трубу и сложные погодные условия", – говорится в сообщении.

Военные сообщили, что это не первые военные маневры врага на этом направлении, поскольку российская армия уже ранее использовала этот же маршрут, несмотря на очень большие потери и риски новых.

"Благодаря слаженной работе подразделений разведки, экипажей БпЛА и артиллерии движение противника было своевременно обнаружено и остановлено. Все обнаруженные цели уничтожены – похоже, что настоящей целью оккупантов является "самодемилитаризация", – говорится в сообщении.

Российские потери в войне с Украиной

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в течение суток 13 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 820 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

В целом с начала полномасштабной войны с Россией, общие потери врага составили уже 1 312 960 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск на временно оккупированных территориях. Под огневое поражение попали склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также районы сосредоточения живой силы врага в нескольких областях.

