ВСУ отминусовали еще 820 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 13 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 820 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Видео дня

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 312 960 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 3 бронемашины и 38 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 863 танка, 24 389 ББМ и 39 953 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1732 единицы реактивных систем залпового огня и 1346 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 237 853 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4517 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 89 300 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4123 – специальной техники.

Напомним, в ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Попадания были зафиксированы на трех объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, СБС нанесли удары по буровой установке "Сиваш" в Черном море, которую Россия захватила еще в 2014 году. Этот объект враг использовал для расположения там огневых позиций и для атак по гражданской инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!