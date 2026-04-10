Снижение наступательного потенциала врага: ВСУ поразили склады боеприпасов и ГСМ на оккупированных территориях

Силы обороны Украины вчера и в ночь на 10 апреля нанесли удары по ряду важных объектов российских войск на временно оккупированных территориях. Под огневое поражение попали склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также районы сосредоточения живой силы врага в нескольких областях.

Информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ в Telegram. В сообщении уточняется, что операции проводились в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала армии РФ.

"Поражены склады боеприпасов и ГСМ и живая сила врага", – отметили в ведомстве.

Речь идет о системной работе по тыловым целям противника. Такие объекты, как склады и логистические хабы, обычно не на виду, но именно они обеспечивают фронт боеприпасами, топливом и техникой. И когда их выбивают, это сразу чувствуется на передовой.

По данным Генштаба, под удар попали также пункты управления беспилотниками. Это важно, ведь дроны сейчас играют одну из ключевых ролей в боевых действиях. И, честно говоря, их "ослепление" может существенно изменить ситуацию на отдельных участках фронта.

Детали поражений

Важнейшие удары были нанесены по складу боеприпасов вблизи Охримовки в Запорожской области и логистическому хабу в районе Новоазовска в Донецкой области. Также поражен склад горюче-смазочных материалов в районе Ровеньков Луганской области. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Отдельно украинские военные поразили пункты управления беспилотниками в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки в Донецкой области. Кроме этого, под огнем оказались скопления живой силы противника возле Новогригорьевки, Часового Яра, Большой Новоселки и Перевальска.

В Генштабе также отметили, что удары были нанесены и по территории РФ – в районе Краснооктябрьского Курской области.

Отдельным пунктом подтверждены результаты атаки от 5 апреля по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. Там выведены из строя установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.

Силы обороны отмечают, что продолжают такие действия для ослабления возможностей российской армии вести наступательные операции и уменьшения ресурсной базы агрессора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Белгородском направлении пограничники уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования.

Также Силы обороны поразили ЗРК "Тор", нефтеперекачивающую станцию и ряд логистических объектов врага.

