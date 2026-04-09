Силы обороны поразили ЗРК 'Тор', нефтеперекачивающую станцию и ряд логистических объектов врага: подробности Генштаба

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов оккупационной армии. Среди прочих, украинские защитники уничтожили на оккупированных территориях российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Видео дня

Также в Краснодарском крае РФ была поражена нефтеперекачивающая станция "Крымская". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Взрывы в Краснодаре

Поражение в Краснодарском крае нефтеперекачивающей станции состоялось в ночь на 9 апреля. Как отмечают в командовании ВСУ, "зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта".

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Уничтожение ЗРК "Тор"

Кроме того, украинские воины нанесли ряд ударов в районе Никольского, вблизи Орлинского и в районе Кальчиновки на временно оккупированных землях Донецкой области.

В первом случае огневое поражение было нанесено по складам материально-технических средств, во втором – по составу БпЛА. А вблизи Кальчиновки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор М1".

Поражение на ВОТ Луганщины

"Также поражен склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Луганской области", – отметили в Генштабе.

Поскольку Силы обороны продолжают принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов, то "дальше будет еще", пообещали в командовании ВСУ.