Силы обороны поразили ЗРК "Тор", нефтеперекачивающую станцию и ряд логистических объектов врага: подробности Генштаба
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов оккупационной армии. Среди прочих, украинские защитники уничтожили на оккупированных территориях российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".
Также в Краснодарском крае РФ была поражена нефтеперекачивающая станция "Крымская". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Взрывы в Краснодаре
Поражение в Краснодарском крае нефтеперекачивающей станции состоялось в ночь на 9 апреля. Как отмечают в командовании ВСУ, "зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта".
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Уничтожение ЗРК "Тор"
Кроме того, украинские воины нанесли ряд ударов в районе Никольского, вблизи Орлинского и в районе Кальчиновки на временно оккупированных землях Донецкой области.
В первом случае огневое поражение было нанесено по складам материально-технических средств, во втором – по составу БпЛА. А вблизи Кальчиновки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор М1".
Поражение на ВОТ Луганщины
"Также поражен склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Луганской области", – отметили в Генштабе.
Поскольку Силы обороны продолжают принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов, то "дальше будет еще", пообещали в командовании ВСУ.