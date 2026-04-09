Силы беспилотных систем уничтожили девять ЗРК врага за девять дней апреля: 'Мадьяр' показал видео

За первые девять дней апреля дронари Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили девять зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Среди уничтоженных целей ЗРК "Тор-М1".

О таких результатах работы рассказал командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр". Удачную "охоту" провели бойцы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем.

Последней уничтоженной целью стал зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1". Вражескую технику атаковали на временно оккупированной территории Донецкой области. По словам Мадяра, это девятый ЗРК, пораженный подразделениями СБС с начала апреля.

Оккупанты пытались отстреляться от украинских дронов и даже сбили два борта. Однако, несмотря на это, пилоты СБС смогли попасть по вражеской технике.

Напомним, украинские пограничники провели результативную ночную атаку на Запорожском направлении, уничтожив сразу несколько единиц важного вооружения россиян. Среди потерь врага – редко контрбатарейная радиолокационная станция "Зоопарк" и три реактивные системы залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины в течение недели нанесли ряд ударов по российским силам. Всего под обстрел попала бронетехника, пехота и элементы логистики вражеского войска.

