Граница Украины с Россией фактически стала линией фронта: в ГПСУ рассказали, где хочет прорваться враг. Карта

Граница Украины с Россией фактически превратилась в линию фронта, где продолжаются ожесточенные бои. Там российские захватчики активно применяют авиацию, артиллерию и беспилотники.

Видео дня

Больше всего враг пытается расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской громад, а также в Шосткинском районе Сумской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Враг пытается своими штурмовыми группами атаковать позиции, которые удерживают наши воины. В целом, если говорить по всей границе в пределах Сумской области, в том числе и тех полос, где находятся подразделения Государственной пограничной службы", – сказал Демченко.

ВСУ отбивают штурмы на пограничье Сумщины

По его словам, за прошедшие сутки штурмовые действия противника были отражены нашими бойцами в пределах Юнаковской общины в направлении населенного пункта Варачино. На этом отрезке враг продолжает регулярные атаки, однако украинские военные успешно их сдерживают и наносят значительные потери противнику.

В то же время Демченко подчеркнул, что сообщения российской стороны о якобы создании "буферной зоны" не соответствуют реальной ситуации, поскольку продвижение оккупантов останавливают Силы обороны Украины.

"Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля, продвинуться вглубь территории Украины противнику не удается", – резюмировал спикер ГПСУ.

Напомним, по информации аналитиков Института изучения войны, недавно бойцы ВСУ заняли новые позиции вблизи населенного пункта Андреевка (Сумская область). В свою очередь оккупанты продолжают использовать трубопроводы для проникновения в этот район.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские военные прокомментировали слухи, которые сейчас активно распространяются по сети об угрозе "полуокружения" Сум оккупантами. Враг действительно увеличил активность на этом участке фронта и пытается продвинуться вглубь нашего государства. Однако у россиян нет достаточных сил для масштабного прорыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!