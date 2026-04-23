Украинские войска продвинулись на Сумщине – ISW

Силы обороны Украины продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам в Сумской области и имеют успехи на севере региона. Недавно бойцы ВСУ заняли новые позиции вблизи населенного пункта Андреевка.

В свою очередь путинские войска пытаются проникать на Сумщину через трубопроводы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация в Сумской области

Опубликованные 21 апреля видеозаписи с геолокацией показывают, что украинские войска занимают позиции в северной Андреевке (к северу от города Сумы). По данным аналитиков ISW, украинские военнослужащие, вероятно, освободили Андреевку.

Также эксперты рассказали, что оккупанты продолжают использовать трубопроводы для проникновения в Сумскую область. Представитель украинского батальона беспилотных систем, действующего в Сумском направлении, сообщил, что российские войска несколько дней ползут по трубопроводам перед атакой, пытаясь укрыться от украинских беспилотников и незаметно продвинуться вперед.

Враг начал перегруппировку

По сообщениям российских источников, началось замещение некоторых подразделений российских воздушно-десантных войск в северной части Сумской области после сообщений о том, что российские войска планируют передислоцировать подразделения ВДВ из Сумской области на Херсонское направление.

Источник, сообщающий о деятельности Северной группировки войск России, заявил, что части 9-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия, 11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) постепенно заменяют части 119-го ВДВ полка.

Российское военное командование планирует передислоцировать части 119-го и 51-го полков ВДВ из Сумской области в Херсонскую область и заменить их частями 9-го мотострелкового полка и 80-й бригады. В ISW заявили, что части 106-й дивизии ВДВ понесли тяжелые потери в Сумской области и, вероятно, нуждаются в отдыхе и переформировании на менее активном участке фронта.

Напомним, российские оккупационные войскасущественно активизировались в Сумской области – по данным DeepState, там по состоянию на сейчас примерно 300 квадратных километров неподконтрольной Украине территории.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные прокомментировали слухи, которые сейчас активно распространяются по сети относительно угрозы "полуокружения" Сум оккупантами. Враг действительно увеличил активность на этом участке фронта и пытается продвинуться вглубь нашего государства. Однако у россиян нет достаточных сил для масштабного прорыва.

