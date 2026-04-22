"Логика россиян следующая": Ступак объяснил активизацию оккупантов на Сумщине

Российские оккупационные войска существенно активизировались в Сумской области – по данным DeepState, там по состоянию на сейчас примерно 300 квадратных километров неподконтрольной Украине территории. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предположил, что РФ таким образом пытается отвлечь внимание наших Сил обороны от другого направления.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Ступак напомнил, что на прошлой неделе Главное управление разведки Министерства обороны Украины говорило о том, что 20 тысяч россиян из резерва бросили на Покровско-Мирноградское направление.

"То есть из резерва в 58 тысяч они взяли 20, почти треть", – отметил он.

Поэтому, как говорит Ступак, действия россиян на Сумщине похожи на попытку растянуть наши силы, чтобы командование ВСУ было вынуждено забрать людей из Мирнограда и бросить их на Сумщину.

"Логика россиян следующая: сил у нас везде не хватает, где тонко, там должно порваться", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

Он также сказал, могут ли эти действия врага каким-то образом быть привязаны к "сакральной" дате 9 мая.

"На 9 мая можно получить награды, звезду героя, генеральские лампасы, но чтобы успеть, надо не позднее 20 апреля подать соответствующие рапорты о большом объеме выполненной работы. Сегодня уже 20 апреля. Понадобится 2-3 недели, чтобы разогнать эти все данные, согласовать и так далее.

Поэтому я думаю, что, возможно, частично эти действия связаны с приближающимся 9 мая, чтобы показать свою работу, мол, мы здесь так стремительно зашли. Конечно, они на своих картах могут написать вдвое больше, чем есть по факту. Так что это действительно может уложиться в конструкцию 9 мая – чем больше поводов для разговоров, тем больше наград можно получить", – ответил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные прокомментировали слухи, которые сейчас активно распространяются по сети относительно угрозы "полуокружения" Сум оккупантами. Враг действительно увеличил активность на этом участке фронта и пытается продвинуться вглубь нашего государства. Однако у россиян нет достаточных сил для масштабного прорыва.

