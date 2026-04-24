В Генштабе подтвердили поражение завода "Атлант Аэро" в Таганроге и сторожевого корабля врага в Крыму: что известно об операциях
На днях Силы обороны осуществили результативные операции на территории России и оккупированного Крыма. В результате поражен завод "Атлант Аэро" в Таганроге и сторожевой корабль врага в Севастополе.
Об этом сообщили в Генеральном штабе 24 апреля. Там отметили, что подобные удары с целью снижения боевого потенциала противника будут продолжаться.
Удачная работа украинских военных
В частности, в результате удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ подтверждено уничтожение двух и повреждение еще четырех производственных помещений.
Это предприятие обеспечивает полный цикл разработки, производства и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также изготавливает комплектующие для беспилотников "Орион".
Поражение этого объекта, по оценкам Генштаба, может снизить возможности противника по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Также в результате поражения 22 апреля 2026 года патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе (Крым), зафиксировано повреждение боевой рубки.
"Силы обороны Украины продолжают наносить потери противнику и снижать его боевой потенциал", – отмечается в сообщении.
Дополняется...