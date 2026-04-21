СБУ поразила вражескую нефтестанцию 'Самара' которая формирует экспортный сорт нефти Urals: детали операции. Фото

В ночь на 21 апреля беспилотники подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины поразили российскую нефтестанцию "Самара" в населенном пункте Просвет (Самарская обл.). В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в СБУ. По предварительной информации, повреждены пять резервуаров с нефтью.

Удачная операция СБУ на территории РФ

"Этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ вызвали масштабный пожар на линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в н.п. Просвет Самарской области РФ", – говорится в сообщении.

На атакованном объекте осуществляется смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для получения экспортного сорта Urals, поэтому предприятие играет важную роль в нефтетранспортной системе РФ.

"По предварительным данным, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью", – отмечается в сообщении.

В СБУ отметили, что удары по таким узловым объектам непосредственно ограничивают возможности врага формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства. Это приводит к нарушению баланса сырья, увеличению расходов на логистику и хранение, а также повышает риски срыва поставок.

"Как следствие, Россия получает все меньше доходов от продажи нефти, которые может направлять на войну против Украины", – сообщил информированный источник.

Напомним, в ночь на 21 апреля многочисленные мощные взрывы раздавались и в районе Новочеркасска, Ростовской области. По предварительной информации, украинские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру. В результате инцидента было парализовано движение более полутора десятков поездов.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 апреля Силы обороны поразили ряд важных объектов российских захватчиков. В частности, зафиксировано повторное попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе (Краснодарский край РФ).

