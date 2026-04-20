Поражены НПЗ в Туапсе, нефтебаза, склады БК и не только: Генштаб доложил о новых ударах по врагу. Видео

Катя Поплюйко
War
В ночь на 20 апреля Силы обороны поразили ряд важных объектов российских захватчиков. В частности, зафиксировано повторное попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе (Краснодарский край РФ).

Об этом сообщили в Генштабе. Также наши бойцы атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму, два больших десантных корабля и склады боеприпасов оккупантов.

Удачная операция украинской стороны

Так, Силы обороны Украины снова нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае. В результате операции зафиксировано попадание в резервуарный парк, после чего на территории объекта вспыхнул пожар.

Также под удар попала нефтебаза "Гвардейская", расположенная во временно оккупированном Крыму.

"Поражение указанных объектов снижает возможности по обеспечению горючим военных подразделений российского агрессора", – подчеркнули в Генштабе.

Подтверждено, что этой ночью были поражены цели в Севастополе (Крым), в частности большие десантные корабли проектов 1171 и 775. Уровень их повреждений сейчас уточняется.

Кроме того, нанесены удары по складам боеприпасов противника в районах Урзуфа Донецкой области и Локни в Белгородской области РФ.

Также поражен склад беспилотников в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт вблизи Благодатного. Информация о потерях врага и масштабах ущерба уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – заверили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Туапсе снова прогремели взрывы, а местные жители наблюдали пожар. В частности, в порту Туапсе фиксировались более 10 точек горения, а на утро небо затянуло черным дымом.

А 19 апреля российские пожарные ликвидировали возгорание, вызванное предыдущей атакой по НПЗ в городе Туапсе. Огонь смогли укротить только на четвертые сутки после ее начала, ведь взрывы в этом населенном пункте прогремели ночью 16 апреля. Целью удара стал местный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть" и расположенный в районе морпорта.

Как писал OBOZ.UA, Россия ежедневно теряет 100 млн долларов от трудностей с экспортом энергоресурсов. К таким потерям привела кампания дальнобойных ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.

