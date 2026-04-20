'Призраки' ГУР поразили два больших десантных корабля и российскую РЛС в Крыму: детали операции. Видео

В ночь с 18 на 19 апреля, в оккупированном Крыму, бойцы спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки поразили два российских десантных корабля. Речь идет о судах БДК проекта 775 "Ямал" и БДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Видео дня

Об этом сообщает ГУР. Также среди уничтоженных целей наших разведчиков – радиолокационная станция "Подлет-К1".

Результативная работа ГУР

"Большие десантные корабли и российская РЛС в Крыму – "Призраки" ГУР поразили дорогостоящие цели агрессора", – говорится в сообщении.

В частности, под атакой оказались корабли страны-агрессора – "Ямал" и "Николай Фильченков". В момент удара оба судна Черноморского флота РФ находились в Севастопольской бухте.

"Оба корабля, которые Россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя", – отметили в ГУР.

Кроме того, во время проведения операции в оккупированном Севастополе украинские разведчики ликвидировали вражескую радиолокационную станцию "Подлет-К1", ориентировочная стоимость которой составляет около 5 миллионов долларов.

Что известно об атакованных кораблях врага

Большой десантный корабль проекта 775 "Ямал", построенный в 1988 году, имеет длину 112,5 метра и способен транспортировать до 500 тонн груза, включая бронетехнику и десант. Его ориентировочная стоимость превышает 80 миллионов долларов.

В свою очередь БДК проекта 1171 "Николай Фильченков", спущенный на воду в 1975 году, может перевозить до 1000 тонн груза, что позволяет транспортировать десятки единиц бронетехники и значительное количество десантников. Его приблизительная стоимость составляет более 70 миллионов долларов.

Напомним, накануне силовики Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины во временно оккупированном Крыму поразили три российских боевых корабля. Также наши бойцы повредили блок антенн российской коммуникационной системы "Дельфин", радарную станцию МР-10М1 "Мис-М1" и резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз российские корабли были атакованы в марте. В начале месяца Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в Новороссийске двух российских фрегатов – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!