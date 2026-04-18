СБУ поймала в Крыму три корабля и РЛС оккупантов: подробности операции

Силовики Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины выполнили результативную боевую операцию во временно оккупированном Крыму. В результате операции были поражены три российских боевых корабля.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Среди уничтоженных целей три больших десантных корабля и, вероятно, один противодиверсионный катер.

Что известно

Как сообщается, были поражены большие десантные корабли Черноморского флота "Ямал" и "Азов", а также еще одно судно неустановленного типа. Также, как дополнительно сообщается, вероятно был поражен противодиверсионный катер "Грачонок". Состояние кораблей пока уточняется.

В частности, силовики-дронари повредили блок антенн российской коммуникационной системы "Дельфин", радарную станцию МР-10М1 "Мис-М1" и резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

Что известно об атакованных кораблях

Отметим, что "Ямал" и "Азов" были представителями советского проекта 775, которые были построены на верфях Гданьска в течение судостроительной программы 1974-1991 гг.

Из всех систершипов указанных судов, десантные корабли "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" были уничтожены в течение российско-украинской войны вблизи побережья Крыма: "Новочераск" был уничтожен Воздушными силами Украины 26 декабря 2023 года в Феодосии. Тогда же сообщалось, что на борту корабля могли находиться дроны-камикадзе Shahed-136.

"Цезарь Куников" был атакован шестью морскими дронами Magura14 февраля 2024 года. По кораблю ударили с обоих бортов, в результате чего он затонул вблизи Алупки.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз российские корабли были атакованы в марте. В начале месяца Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в Новороссийске двух российских фрегатов – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

