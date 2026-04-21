Под прицелом была железная дорога: Ростовскую область атаковали дроны, прогремела серия взрывов. Видео

В ночь на 21 апреля в Ростовской области РФ прогремели многочисленные мощные взрывы в районе Новочеркасска. По предварительной информации, украинские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру.

В результате обстрела в регионе задерживаются поезда. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Новая порция взрывов в России

Местные жители пожаловались, что в Новочеркасске и прилегающих районах в течение ночи слышали десятки взрывов. Очевидцы опубликовали в сети кадры пожара после прилетов, а также момент с попыткой российской противовоздушной обороны сбить БПЛА.

В ростовском филиале компании "Российские железные дороги" заявили о повреждении контактной сети из-за "постороннего вмешательства". На место выехали аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. В результате инцидента парализовано движение более полутора десятков поездов.

"В небе слышны взрывы, работает ПВО. Местные жители сообщают о десятках взрывов, вспышках и пожаре в одном из районов – на месте падения обломков", – писали местные паблики.

По предварительной информации, атака беспилотников продолжалась несколько часов. По состоянию на 6:00 местные власти не предоставляли никаких официальных комментариев по поводу обстрела.

Удар по железной дороге

Очевидцы подтвердили в сети, что мощные взрывы слышали в поселке Персиановский, который расположен в Октябрьском сельском районе и фактически примыкает к северной окраине Новочеркасска. В посёлке расположена станция Персиановка Северо-Кавказской железной дороги.

Станция Персиановка и прилегающая к ней инфраструктура имеют стратегическое значение для путинской армии из-за расположения в непосредственной близости от крупных военных объектов и ключевых логистических узлов.

Поселок и станция находятся в нескольких километрах от полигона "Кадамовский" и основных мест дислокации подразделений оккупационной прмии РФ, в частности, военного городка 150-й мотострелковой дивизии. Станция Персиановка является одной из точек, способных обеспечивать переброску тяжелой техники и личного состава для этого соединения.

Железнодорожная инфраструктура этого района используется для доставки боеприпасов, ГСМ и инженерного оборудования. Станция расположена на двухпутной электрифицированной магистрали, соединяющей центральную часть России с Ростовом-на-Дону и далее с Краснодарским краем и оккупированным Крымом. Через этот участок проходят эшелоны с военной техникой, следующие из северных и центральных военных округов в зону боевых действий.

Напомним, в ночь на 20 апреля Силы обороны поразили ряд важных объектов российских захватчиков. В частности, зафиксировано повторное попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе (Краснодарский край РФ).

Как писал OBOZ.UA, Россия ежедневно теряет 100 млн долларов от трудностей с экспортом энергоресурсов. К таким потерям привела кампания дальнобойных ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.

