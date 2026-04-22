Силы обороны поразили пункт управления движением военных кораблей в Крыму и другие цели врага: детали операций

Силы обороны не прекращают наносить результативные удары по важным объектам российских захватчиков. 21 и в ночь на 22 апреля, в Крыму, наши бойцы поразили пункт управления движением военных кораблей.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Среди атакованных целей также пункты управления БПЛА, командно-наблюдательные пункты и место сосредоточения живой силы врага.

Удачные операции на снижение военного потенциала агрессора украинские бойцы осуществили в оккупированном Крыму, на территории РФ и на ВОТ Украины.

Силы обороны отработали по целям противника

"Поражен пункт управления движением военных кораблей черноморского флота "Стрелецкий" в Севастополе (ВОТ АР Крым)", – говорится в сообщении.

Также атакованы пункты управления беспилотниками в районах Коровяковки и Теткино Курской области РФ, а также пункт управления БпЛА "Молния" вблизи Добролюбовки на Харьковщине.

Кроме того, наши военные нанесли удар по пункту управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязове Белгородской области РФ.

Под удар попали и командно-наблюдательные пункты противника вблизи Уютного на временно оккупированной Донетчине и Высокого в Белгородской области РФ.

Кроме этого, поражено место сосредоточения живой силы оккупантов в районе Графского Донецкой области.

Данные о потерях противника и масштабах нанесенного ущерба пока уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – отметили в Генштабе.

Напомним, ранее наши бойцы поразили три склада боеприпасов и другие важные логистические цели захватчиков на территории России и на ВОТ Украины. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 апреля беспилотники подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины поразили российскую нефтестанцию "Самара" в населенном пункте Просвет. В результате атаки на объекте возник масштабный пожар. По предварительной информации, повреждены пять резервуаров с нефтью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!