Поражены три склада боеприпасов и логистические объекты: в Генштабе доложили о новых ударах по врагу
Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым объектам врага на территории России и на ВОТ Украины. В результате недавней операции наши бойцы поразили три склада боеприпасов и другие важные логистические цели захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"20 апреля и в ночь на 21 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду важных объектов российского агрессора", – говорится в сообщении.
В частности, нанесены удары по складам боеприпасов в районах Марьяновки и Лесного на временно оккупированной Донетчине, а также вблизи Айдара на Луганщине.
Кроме этого, поражен пункт управления подразделения возле Новопавловки в Запорожской области.
Также уничтожены склады материально-технического обеспечения врага в районах Персиановского в Ростовской области РФ и Новониколаевки на временно оккупированной Херсонщине. В районе Айдара дополнительно поражен склад горюче-смазочных материалов.
Кроме того, под удар попало место сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов вблизи населенного пункта Климово в Брянской области РФ.
Дополняется...