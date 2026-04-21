Поражены три склада боеприпасов и логистические объекты: в Генштабе доложили о новых ударах по врагу

Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым объектам врага на территории России и на ВОТ Украины. В результате недавней операции наши бойцы поразили три склада боеприпасов и другие важные логистические цели захватчиков.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"20 апреля и в ночь на 21 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду важных объектов российского агрессора", – говорится в сообщении.

В частности, нанесены удары по складам боеприпасов в районах Марьяновки и Лесного на временно оккупированной Донетчине, а также вблизи Айдара на Луганщине.

Кроме этого, поражен пункт управления подразделения возле Новопавловки в Запорожской области.

Также уничтожены склады материально-технического обеспечения врага в районах Персиановского в Ростовской области РФ и Новониколаевки на временно оккупированной Херсонщине. В районе Айдара дополнительно поражен склад горюче-смазочных материалов.

Кроме того, под удар попало место сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов вблизи населенного пункта Климово в Брянской области РФ.

Дополняется...