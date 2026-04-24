Вспыхнул пожар: появилось спутниковое фото нефтеперекачивающей станции 'Горький' после атаки украинских БПЛА

На нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области России после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар. Спутниковые снимки зафиксировали возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтью.

По предварительным данным, удар по объекту нанесли украинские дроны. Об этом сообщает проект "Схемы" (Радио Свобода).

Согласно спутниковому снимку компании Planet Labs от 23 апреля, на территории нефтеперекачивающей станции "Горький" виден пожар по меньшей мере в двух резервуарах. Изображение подтверждает факт серьезных повреждений инфраструктуры объекта.

Ранее источник в Службе безопасности Украины сообщил, что в ночь с 22 на 23 апреля беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ нанесли удар по этой станции. По предварительной информации, в результате атаки были повреждены три резервуара с нефтью.

Также сообщается, что пожар охватил значительную площадь – около 20 тысяч квадратных метров. Это свидетельствует о масштабности поражения и значительных потерях для российской нефтетранспортной инфраструктуры.

Нефтеперекачивающая станция "Горький" является важным элементом системы транспортировки нефти в России и входит в структуру компании "Транснефть – Верхняя Волга". Через этот объект осуществляется перекачка сырья, в частности, в направлении магистрального нефтепровода "Дружба".

Этот нефтепровод играет ключевую роль в поставках российской нефти в страны Европы, в частности Словакии и Венгрии. Недавно украинская сторона проводила ремонтные работы для возобновления транспортировки нефти по этому маршруту.

Удар по станции "Горький" может повлиять на логистику поставок нефти и создать дополнительные трудности для функционирования российской энергетической инфраструктуры. В то же время официального подтверждения масштабов повреждений со стороны российских властей пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина усиливает удары по российской военной и энергетической инфраструктуре в ответ на атаки РФ. Потери противника уже измеряются десятками миллиардов долларов. По словам главы государства, Украина действует в ответ на российские удары по энергетической инфраструктуре и атакует объекты, которые имеют ключевое значение для ведения войны.

