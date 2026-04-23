'Потери России измеряются десятками миллиардов': Зеленский рассказал об эффекте от ударов по РФ и объяснил ситуацию с поставками оружия от США

Украина усиливает удары по российской военной и энергетической инфраструктуре в ответ на атаки РФ. Потери противника уже измеряются десятками миллиардов долларов.

В то же время Киев не фиксирует остановки поставок оружия от США и рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы медиа.

По словам главы государства, Украина действует в ответ на российские удары по энергетической инфраструктуре и атакует объекты, которые имеют ключевое значение для ведения войны.

"Безусловно, они зеркальные. Безусловно, мы атакуем то, что болезненно для России. И это очень болезненно", – сказал он.

Президент также сообщил, что последствия таких ударов для РФ являются значительными.

"Сегодня их потери измеряются уже десятками миллиардов. Это критические потери для России", – сказал он.

Зеленский добавил, что несмотря на определенные доходы России от энергоресурсов, они не перекрывают потери, вызванные войной и санкциями.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет отвечать на атаки, сосредотачивая усилия на объектах, которые имеют критическое значение для военной способности России. Это, по его словам, является одним из инструментов системного давления на агрессора.

"Что касается ответов, мы будем продолжать. Мы видим, что Россия не хочет останавливаться, бьет по нашей энергетике. И не только... бьет по нашим людям", – сказал президент.

Относительно международной поддержки, президент заявил, что поставки вооружения из США не прекращались. Украина находится в постоянном контакте с американской стороной и продолжает переговоры о дальнейших поставках и форматов сотрудничества.

В то же время, по словам главы государства, ключевым вызовом остается дефицит систем противовоздушной обороны. Украина уже подписала новые оборонные соглашения, в частности с Германией, однако их реализация рассчитана на более долгий срок, тогда как потребности фронта являются немедленными.

Зеленский также сообщил о работе над новыми механизмами закупки вооружений, в частности с участием партнеров, которые финансируют соответствующие программы. Отдельную роль в этом играют европейские страны и совместные оборонные проекты.

"Мы будем работать с европейскими странами, у которых есть сильные кампании. Это и Норвегия, и Германия, и Нидерланды. Мы еще хотим проговорить этот вопрос со Швецией. Я собираюсь это сделать немного позже. То есть, дай Бог, чтобы нам удалось", – сказал он.

Отдельно Зеленский выразил надежду на усиление санкционного давления на Россию со стороны ЕС и США, подчеркнув, что именно сочетание санкций, военной помощи и украинских ударов по критической инфраструктуре формирует общую стратегию сдерживания агрессии.

