Пожар видно издалека: в оккупированной Феодосии повторно атакована нефтебаза. Фото и видео

В ночь на 8 апреля в оккупированной Феодосии (Крым) под повторной атакой оказалась местная нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал". На объекте был зафиксирован пожар, а зарево от него местные наблюдали за десятки километров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Exelinova+" и российские паблики. В то же время местные власти никак не комментировали ночную атаку.

Повторный удар по НПЗ

"Нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал" вспыхнула в Феодосии в результате ночной атаки, следует из OSINT-анализа кадров от очевидцев", – говорится в сообщении.

В ночь на 8 апреля жители Феодосии сообщали о взрывах и пожаре на местной нефтебазе. На обнародованных в сети видео и фото видно яркое возгорание в районе АО "Морской нефтяной терминал".

В частности, один из снимков сделан примерно в 4,7 км от объекта – в кадре зафиксирован дом №82А по улице Челнокова.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", местные жители утверждают, что на нефтебазе горят два резервуара: один больший и один меньший. А пожар видно с расстояния около 2 км.

В то же время в минобороны России заявили, что в течение прошлой ночи силы ПВО якобы сбили 73 украинских беспилотника над регионами РФ, Азовским и Черным морями, а также над аннексированным Крымом

Ранее Генштаб ВСУ отмечал, что АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированном Крыму является ключевым логистическим объектом, через который осуществляется поставка топлива морем на полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Стоит отметить, что в течение 2025 года нефтебаза в Феодосии несколько раз находилась под атаками. А командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в ночь на 4 апреля 2026-го украинские БпЛА уничтожили РЛС из комплекса ЗРК С-400 в Феодосии.

Напомним, ранее местные жители обнародовали видео, как выглядит нефтебаза российских захватчиков в Феодосии. По меньшей мере два резервуара буквально расплавились в результате возгорания, еще несколько также задело пламя.

