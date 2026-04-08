'Атэш' нанес двойной удар по железнодорожному снабжению врага на Купянском направлении. Фото и видео

В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" заявили о двойном ударе по российской логистике на Купянском направлении. Агенты движения провели сразу две диверсии на железной дороге на территории Белгородской области РФ.

Видео дня

По этому участку железной дороги поставлялись боеприпасы, техника и провизия для подразделений оккупационной армии, задействованных в боях на направлении и критически нуждающихся в пополнении: движение на маршруте парализовано. Об этом сообщает Telegram-канал "Атеш".

Что известно

О "двойном ударе по железнодорожному снабжению на Купянском направлении" в "Атеш" сообщили утром 8 апреля.

"Агенты нашего движения провели одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразово (Белгородская область. – Ред.). Уничтожены два релейных шкафа –– ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении. Удар нанесён по важнейшей артерии снабжения оккупантов. Именно через этот коридор шла доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-сапёрного полка. Оба подразделения критически нуждались в пополнении", – заявили в движении.

В "Атеш" утверждают, что вследствие диверсий движение на участке было парализовано.

"Уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении, что многократно снижает пропускную способность маршрута. Эшелоны со снабжением застряли, графики сорваны. В результате данные подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике – прямое следствие того, что снабжение было перерезано в нужный момент", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" добавили, что продолжат удары по военной логистике оккупантов. И подчеркнули, что каждая новая диверсия делает победу еще на шаг ближе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" нарушили логистику врага на Сумском направлении. Агенты движения сожгли релейный шкаф в Брянской области.

Как и в случае с участком между Старым Осколом и Уразово, это повлияло на боеспособность российских подразделений, воюющих на Сумском направлении: через поврежденный узел для них перебрасывалось подкрепление и боеприпасы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!