"Атэш" нанес двойной удар по железнодорожному снабжению врага на Купянском направлении. Фото и видео
В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" заявили о двойном ударе по российской логистике на Купянском направлении. Агенты движения провели сразу две диверсии на железной дороге на территории Белгородской области РФ.
По этому участку железной дороги поставлялись боеприпасы, техника и провизия для подразделений оккупационной армии, задействованных в боях на направлении и критически нуждающихся в пополнении: движение на маршруте парализовано. Об этом сообщает Telegram-канал "Атеш".
Что известно
О "двойном ударе по железнодорожному снабжению на Купянском направлении" в "Атеш" сообщили утром 8 апреля.
"Агенты нашего движения провели одновременно две диверсии на железнодорожном участке между Старым Осколом и Уразово (Белгородская область. – Ред.). Уничтожены два релейных шкафа –– ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении. Удар нанесён по важнейшей артерии снабжения оккупантов. Именно через этот коридор шла доставка боеприпасов, техники и провизии для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-сапёрного полка. Оба подразделения критически нуждались в пополнении", – заявили в движении.
В "Атеш" утверждают, что вследствие диверсий движение на участке было парализовано.
"Уничтожение двух шкафов одновременно вызвало системный сбой в управлении, что многократно снижает пропускную способность маршрута. Эшелоны со снабжением застряли, графики сорваны. В результате данные подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике – прямое следствие того, что снабжение было перерезано в нужный момент", – отмечено в сообщении.
В "Атеш" добавили, что продолжат удары по военной логистике оккупантов. И подчеркнули, что каждая новая диверсия делает победу еще на шаг ближе.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" нарушили логистику врага на Сумском направлении. Агенты движения сожгли релейный шкаф в Брянской области.
Как и в случае с участком между Старым Осколом и Уразово, это повлияло на боеспособность российских подразделений, воюющих на Сумском направлении: через поврежденный узел для них перебрасывалось подкрепление и боеприпасы.
