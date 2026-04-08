'Ни хр*на себе!' Россияне показали, как выглядит нефтебаза в оккупированной Феодосии после атаки дронов. Видео

Нефтебаза российских захватчиков в Феодосии (временно оккупированный Крым, Украина) пострадала в результате дроновых ударов. По меньшей мере два резервуара буквально расплавились в результате возгорания, еще несколько также задело пламя.

Видео того, как выглядят последствия обстрела, обнародовали в российских соцсетях. Кадры объективного контроля сняла группа русскоязычных, которая проезжала мимо объекта.

На ролике слышно, как женщины удивлялись и ругались, увидев обугленные емкости. Мужской голос также был пораженным: "Ни х**на себе!.. Охр***ти!".

"Что это такое?" – спросила пассажирка. "Нефтехранилище взорвали", – ответил мужчина.

Что предшествовало

АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии неоднократно находился под атаками в течение 2025 года.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в ночь на 4 апреля 2026-го украинские БпЛА уничтожили РЛС из комплекса ЗРК С-400 в Феодосии.

Как писал OBOZ.UA, регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружают ПВО страны-агрессора и приводят к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с дронами и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

