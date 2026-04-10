В оккупированной Феодосии после атаки дронов третьи сутки горит нефтебаза. Спутниковые снимки

В оккупированной Феодосии не удается потушить пожар на морском нефтеналивном терминале. Объект был атакован беспилотниками в ночь на 8 апреля.

Видео дня

Огонь продолжается уже третьи сутки и охватывает несколько резервуаров с топливом. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

Итак, пожар начался на территории нефтебазы после ночной атаки дронов около часа ночи. В результате удара занялись резервуары с топливом, и впоследствии огонь распространился по меньшей мере на три емкости.

Из-за масштаба возгорания и ограниченного доступа к объекту, актуальные изображения ситуации доступны преимущественно со спутников. Очаги возгорания остаются активными даже на третьи сутки после инцидента.

Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй размещен в Севастополе.

Терминал пропускает 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на четверг, 9 апреля, морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии продолжает гореть. Пожар в результате последних атак до сих пор остается большим, а густой черный дым виден даже за городом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!