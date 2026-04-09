Черный дым видно издалека: в Феодосии продолжает гореть морской нефтеналивной терминал. Видео

По состоянию на четверг, 9 апреля, морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии продолжает гореть. Пожар в результате последних атак до сих пор остается большим, а густой черный дым видно даже за городом.

Такую информацию приводит Telegram-канал "Крымский ветер". Через указанный объект осуществляется поставка топлива морем на полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Что известно об атаке

Заметим, что нефтебаза в Феодосии была атакована в среду, 8 апреля. По меньшей мере два резервуара буквально расплавились в результате возгорания, еще несколько также задело пламя.

Впоследствии по объекту был нанесен повторный удар. Спутниковые снимки Planet Labs, на которых видно огонь и клубы дыма на территории ключевой нефтебазы захваченного врагом полуострова. По состоянию на 12 часов дня масштабный пожар на объекте продолжался.

"Анализ спутниковых изображений за предыдущие дни указывает на то, что горят по меньшей мере два резервуара, уцелевшие после предыдущих атак Сил обороны в октябре 2025 года", – сказано в сообщении.

Атаку подтвердил и командующий СБС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Огненную писанку к нефтетерминалу в Феодосии Птицы СБС доставили в рамках "Easter Delivery". Выжигание сорняков вокруг резервуаров с топливом на "Морском нефтяном терминале" в Феодосии во время Чистого четверга реализовано свободолюбивым украинским Птицам 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра", – сообщил он.

Напомним, в ночь на 6 апреля Силы беспилотных систем ВСУ поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Кроме того, были нанесены удары по буровой установке "Сиваш".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые с начала полномасштабной войны 2022 года запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

