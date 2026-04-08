Пылают новые резервуары: появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии

В Феодосии (оккупированный Россией Крым) после очередной атаки Сил беспилотных систем ВСУ по нефтебазе вспыхнули новые резервуары. "Морской нефтяной терминал" оказался под ударом в ночь на 8 апреля.

В распоряжении журналистов "Схем" (Радио Свобода) оказались снимки со спутника Planet Labs, на которых видно огонь и клубы дыма на территории ключевой нефтебазы захваченного врагом полуострова. По состоянию на 12 часов дня масштабный пожар на объекте продолжался.

"Анализ спутниковых изображений за предыдущие дни указывает на то, что горят по меньшей мере два резервуара, уцелевшие после предыдущих атак Сил обороны в октябре 2025 года", – сказано в сообщении.

Отметим, что в России этот удар беспилотников пока не комментировали.

Новая атака

В ночь на 8 апреля в оккупированной Феодосии под повторной атакой оказалась местная нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал". На объекте был зафиксирован пожар, а зарево от него местные наблюдали за десятки километров.

Очевидцы утверждали, что на нефтебазе горят два резервуара: один больший и один меньший.

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") заявил об успешной атаке на нефтебазу в Феодосии и опубликовал кадры.

"Огненную писанку к нефтетерминалу в Феодосии Птицы СБС доставили в рамках "Easter Delivery". Выжигание сорняков вокруг резервуаров с топливом на "Морском нефтяном терминале" в Феодосии во время Чистого четверга реализовано свободолюбивым украинским Птицам 9 бата "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадяра", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нефтебаза российских захватчиков в Феодосии (временно оккупированный Крым, Украина) пострадала в результате дроновых ударов. По меньшей мере два резервуара буквально расплавились в результате возгорания, еще несколько также задело пламя.

