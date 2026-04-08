Отправили 'огненную писанку': 'Мадьяр' рассказал об операции по поражению нефтетерминала в Феодосии и других целей врага. Видео

Военные Сил беспилотных средств продолжают эффективно снижать военный потенциал врага на временно оккупированных территориях Украины. Так, наши защитники нанесли удары по нефтетерминалу в Феодосии и поразили дорогостоящую для противника технику в Запорожье и Донецкой области.

Видео дня

Об этом 8 апреля сообщил командир СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Видео результативной работы он обнародовал в своем Telegram-канале.

Удачная "охота" Силы беспилотных систем

"Огненную писанку к нефтетерминалу в Феодосии Птицы СБС доставили в рамках "Easter Delivery", поймали "Бук", "Тор", "Зоопарк" и посетили ряд военных логовищ", – написал военный.

По его словам, поражение резервуаров с топливом на "Морском нефтяном терминале" в Крыму "в преддверии Чистого четверга реализовано свободолюбивыми украинскими Птицами 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра".

А ЗРК "Бук-М3" обнаружили и уничтожили Птицы 1 оц СБС в ТОТ Запорожской обл. В то же время в Донецкой области Птицы 413 оп СБС "Рейд" нанесли удары по ЗРК "Тор-М2".

Кроме того, РЛС "Зоопарк-1М" была уничтожена бойцами 1-го отдельного центра СБС на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также в населенном пункте Суходольск Луганской области подразделения 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птицы Мадьяра" поразили многочисленные склады материально-технического обеспечения противника.

"Склады БПЛА и пункт предполетной подготовки дронов факелом горел в н. п. Степное, ВОТ Донецкой обл, прикуривали пилоты 413 отдельного полка СБС "Рейд", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля в оккупированной Феодосии под повторной атакой оказалась местная нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал". На объекте был зафиксирован пожар, а зарево от него местные наблюдали за десятки километров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!