Оккупанты обустроили в Крыму базу на ядерном объекте времен СССР. Спутниковое фото

Российские войска строят в оккупированном Крыму военную базу вблизи зоны, связанной с ядерным оружием. Речь идет об объекте рядом с Краснокаменкой в зоне бывшего хранилища ядерного оружия, которое использовалось во времена СССР.

Площадка начала действовать с лета 2024 года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Враг строит военную инфраструктуру в Крыму

Очевидцы сообщают, что на территории бывшего ядерного объекта установлены три арочные надувные конструкции, группа синих морских контейнеров, соединенных между собой инженерными коммуникациями, а также вспомогательный модуль меньшего размера. Подобная конфигурация наблюдается и на двух других площадках.

Второй аналогичный комплекс расположен в 50 км от Санкт-Петербурга, на территории заброшенного танкового полигона Нясино. Еще один подобный объект находится в Архангельской области на полигоне у Белого моря.

"Каждая из трех площадок имеет двойной периметр охраны с ограждением, а также систему защиты от ударов молнии. Спутниковые снимки не демонстрируют признаков постоянного присутствия персонала или активной эксплуатации, предположительно объекты имеют специальное или резервное назначение", – говорится в сообщении.

Что известно об объекте

Краснокаменка (урочище Кизилташ), расположенная недалеко от Судака в Крыму, известна как место размещения секретного советского объекта "Феодосия-13" (или объект 7б) хранилища ядерного оружия.

Объект был построен в толще горы Кизилташ в 1951–1953 годах для сборки и хранения ядерных боеприпасов. В течение нескольких десятилетий (примерно до середины 1990-х) там находились ядерные бомбы, а урочище считалось сверхсекретной зоной.

В настоящее время бывшее хранилище не эксплуатируется по прямому назначению, однако, по сообщениям медиа, в этом районе зафиксирована одна из новых российских военных баз.

