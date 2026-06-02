"СВО может быть завершена до конца суток, для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы," — Песков.

Это заявление прозвучало аккурат сразу же после массированного террористического удара по Киеву, Днепру и Харькову.

Что из этого следует? Все просто. На сегодняшний день россия потеряла, какую либо возможность полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые она записала в свою изнасилованную путиным Конституцию как некие российские территории. Сил и средств на это у РОВ – нет, более того, она теряет даже возможности по удержанию определенных территорий, что может уже в ближайшей перспективе для кремлевского режима превратиться в очередной этап СВО с принятием "непростых решений".

Добиться своих целей Москва пытается террором, и военный преступник Песков именно это и подтвердил вышесказанным. Террор и убийство, геноцид гражданского населения – это для россии единственный способ склонить Киев на эфемерные уступки, соизмеримые с капитуляцией. Страна-оккупант, страна агрессор, страна террорист, находясь в шаге от капитуляции, пытается склонить к оной Украину, кровью и убийствами, аналогично как и в 2022-м, 2023-м, 2024-м, 2025-м...

В целом это все, что следует понимать о том положении, в котором оказалась россия на пятый год войны против Украины.