Россия обстреливает украинские города, чтобы украинцы наконец поверили, что мы один народ.

Это выглядит нелогичным, но, глядя на это, на небесах давно плачут обнявшись Гедель с Фрейдом.

Уже давно известно, что обстрелы городов не выполняют никакой функции - не приводят к распространению капитулянтских настроений или организации уличных протестов против украинской власти, и тем более не наносят ущерб Силам обороны или военному производству, потому что ни того, ни другого нет в торговых центрах и многоэтажках. Да и вообще о каком нацеливании может идти речь, если их ракеты имеют крайне низкую точность. Обстрел жилых кварталов неточным оружием является просто терроризмом. Цель терроризма, как мы знаем, - посеять панику. У них ничего не получается, но они продолжают. Иногда мне кажется, что они выстреливают ракеты просто потому, что накопили их.

Берегите себя и близких. Пока они имеют возможность производить ракеты - будут обстрелы.

Сейчас в комментарии придут люди, которые скажут, что надо отдать остальную часть Донецкой области, чтобы обстрелы прекратились. К сожалению, у этих людей не только очень низкий интеллект, но и плохая память - они забыли, что россия объявила своей территорией также Запорожье и Херсонщину.

Поведение россиян - это истерика, потому что сухопутное сообщение с Крымом и вообще снабжение всей южной группировки российских войск находится под огневым контролем Сил обороны Украины. А это уже стратегическое изменение ситуации.