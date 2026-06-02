Армия России входит в летнюю наступательную кампанию с самой худшей диспозиции: что показали потери врага за месяц

В мае 2026 года российские оккупационные войска понесли рекордные потери по ряду категорий. Последний месяц весны стал для РОВ не просто худшим в завершающей фазе их весенней наступательной кампании, которую без преувеличения можно называть не только самой провальной с 2023 года, но и самым худшим месяцем по масштабам потерь за последние три года.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В мае у российских оккупационных войск потери были максимальными с начала 2026 года и составили 33 760 человек.

С одной стороны, это не рекордный показатель за все время полномасштабной войны, но он заслуживает внимания. И вот почему.

Дело в том, что в мае 2026 у РОВ была отмечена худшая за все время пропорция потерь личного состава на 1 км² захваченных территорий. И хуже положение у оккупантов в этих вопросах было только тогда, когда они отступали в 2022-м.

На сегодняшний день чистый показатель захваченных территорий в Украине у РОВ за май составляет 20 км².Да, в результате наступления российские войска захватили в прошлом месяце около 88 км² территорий Украины, но на протяжении этого периода СОУ контратаковали по всей линии боестолкновения и освободили около 68 км².

Таким образом, при потерях в 33 760 человек и чистом приросте захваченных территорий 20 км² мы получаем абсолютно рекордную, негативную пропорцию потерь противника 1 688 тел/ 1 км².

Напомню, что буквально год назад при примерно таких же показателях потерь враг захватывал от 400 до 500 км² территорий Украины в месяц.

Таким образом, месячный показатель захвата территорий снизился в 5,6 раз – если учитывать суммарный захват территорий в 88 км², или в 25 раз – если учитывать чистый прирост оккупированных территорий в 20 км². При неизменно высоких потерях личного состава.

Потери танков

В мае РОВ понесли самые низкие за все время полномасштабного вторжения в Украину потери в категории ОБТ – 63 единицы.

Это очередное подтверждение тому, что оккупанты так и не смогли адаптировать свои танки к современным вызовам динамичной и высокоадаптивной войны. И в результате они практически исчезли с поля боя, появляясь по ЛБС лишь изредка.

Это не означает, что у противника закончились танки, вовсе нет, но и не отменяет факта высокого уровня дефицита этой техники и ее технологическую деградацию, обусловленную применением устаревших, советского времени образцов.

Потери ББМ

Потери в категории боевых бронированных машин у РОВ были в мае среднестатистическими и кардинальных изменений с середины прошлого года не претерпели – 163 единицы.

Причина аналогична снижению потерь ОБТ – ограничение их применения на фронте из-за отсутствия адаптивности к современным условиям. Но в ряде случаев потери в этой категории обусловлены неизбежной необходимостью применения ББМ при штурмовых действиях, а также как следствие ударов СОУ по средней тыловой зоне.

Потери ствольной артиллерии

В мае 2026 года российские оккупанты понесли очередные абсолютно рекордные потери в категории ствольной артиллерии – 1 993 единицы.

Причиной этого стала необходимость оказания огневой поддержки штурмовым подразделениям РОВ в ходе их наступления (в рамках весенней кампании). Но поскольку у оккупантов в основном сейчас в пользовании старая, советская, буксируемая артиллерия либо разного рода кустарные поделки – гомункулусы, эти средства обладают малой дальностью стрельбы и низкой мобильностью. Что делает их высокодоступной целью для поражения.

Такие высокие показатели потерь ствольной артиллерии РОВ – это не только свидетельство провальности весенней наступательной кампании противника, но и снижение качества и мобильности применяемых средств.

Потери РСЗО

В мае РОВ понесли одни из самых высоких потерь в категории реактивных систем залпового огня – 63 единицы.

Хуже показатели у врага были только в ходе контрнаступления СОУ в июле 2023 – 67 единиц техники, а также уже во время наступления РОВ в ноябре 2023-го – 66 ед.

Причиной майских потерь также является провальная по всем параметрам наступательная кампания армии России в этом сезоне и применение войсками противника кустарных, либо буксируемых северокорейских 107-мм РСЗО Type 75.

Потери ПВО

В мае потери в противовоздушной обороне у РОВ также стали довольно высокими – 42 единицы.

Это самый высокий показатель с июня 2024 года, когда противник потерял 59 ед.

Причиной майских потерь врага является системная работа Сил беспилотных систем ВСУ в вопросах охоты на российские ЗРК и РЛС. Украинские войска превратили российские системы ПВО из охотников в потенциальную добычу.

Потери автотранспорта

В этой категории у врага в мае получился абсолютный и безоговорочный рекорд с начала полномасштабного вторжения в Украину – 8 612 единиц.

Причиной таких высоких потерь стало явление, которое сегодня получило название "логистический локдаун". Силы обороны Украины взяли под свой контроль логистику на ряде участков средней тыловой зоны противника на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Стоит отметить, что на сегодняшний день под контроль взяты не все доступные сектора, а потому масштабирование этой работы по логистике в средней тыловой зоне РОВ еще будет.

И я уверен, что это не последний рекорд в категории уничтожения автомобильного транспорта.

Потери спецтехники

В мае РОВ потеряли 89 единиц спецтехники – и это самый высокий показатель с октября 2024 года.

Не буду оригинальным, если поясню, что причиной таких потерь также стали удары СОУ вглубь временно оккупированных территорий, по средней тыловой зоне (логистический локдаун).

Очень много специальной техники было уничтожено и повреждено именно такими ударами вдоль логистических артерий временно оккупированных территорий на юге Украины.

Рост по сравнению с апрелем (43) в два раза, по сравнению с мартом (32) – в три раза, с февралем и январем – более чем в четыре раза.

Выводы

В мае завершилась российская весенняя наступательная кампания, перетекшая в летнюю фазу наступления. По результатам действий РОВ эту фазу можно смело назвать самой провальной с 2023 года, а май, как ярчайший показатель этого фиаско – худший месяц у врага по показателям пропорции потерь к захватываемым территориям.

Сформировавшийся кризис для армии страны-агрессора на поле боя уже невозможно скрыть и целый ряд российских Z-военкоров стали об этом говорить и паниковать.

В мае РОВ понесли целый ряд либо рекордных потерь, либо близких к таковым по многим категориям. Важную роль в этих показателях сыграл нарастающий логистический локдаун, благодаря которому был установлен абсолютный рекорд потерь автомобильного транспорта у противника.

Очевидно, что российские войска входят в летнюю наступательную кампанию 2026 года с самой худшей диспозиции, которую командование оккупантов только могло себе представить.