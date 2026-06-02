Количество и кучность баллистических ракет, которые Путин бросает на Киев в течение одной ночи прямо пропорциональна количеству заголовков в западных медиа о военной и экономической слабости России и обратно пропорциональна "успехам" российской армии на фронте.

Удивительно, что на этот раз без "Орешника". Потому что Путину нужна была максимальная громкость. Чтобы заглушить голоса в его голове. Голоса западной прессы, шепот приспешников и молчаливый ропот подданных.

Очень кучно пошли статьи в западной прессе о том, что у Путина швах с экономикой. Даже несмотря на подарок от Трампа в виде дорогой нефти и частично снятых санкций. Тут тебе и бизнес, который отмечает, что для спасения экономики нужно останавливать войну. И слухи или факты о том, что Центробанк и Минфин решились прийти к Путину в бункер и заявить ему, что денег на войну нет.

В последнее верится очень трудно. Потому что как-то все скорее будет напоминать старый анекдот о сыне, который будет меньше есть на фоне подорожания алкоголя. Да и редко когда российские чиновники проявляли такую храбрость и не выходили потом через открытые окна. Хотя может когда это происходит в бункере, где нет ни одного окошка через который мог бы залететь украинский дрон, то решиться легче.

Однако кучность статей говорит о том, что ощущение кризиса, который неотступно надвигается на российскую экономику присутствует. И те, у кого оно появляется, начали очень охотно делиться этим ощущением с западными журналистами. И если отбросить традиционную паранойю и подозрительность, присутствующую каждый раз когда дело касается Москвы, то это не может не радовать. Особенно на фоне сверхприбылей, которые получает российский бюджет от войны в Заливе. Тем более, что полностью еще все доходы бюджета пока не отображались. Потому что есть временной лаг по налогам и некоторые налоги платятся раз в квартал. И мы не видим всей картины. Но министр финансов, который приходит к Путину и решается заговорить о завершении войны, видит.

Так что же произошло? Все очень просто. Война это очень дорого. И пока в тумбочке было много денег, накопленных за 25 лет дорогой нефти, у Путина были деньги на войну. Но деньги в тумбочке заканчиваются. И надо делать выбор. Как финансировать войну. Потому что осталось совсем мало.

На самом деле, то, что происходит, вполне ожидаемо. Российская экономика уже год как начала стагнировать. Что также было связано с расходами на войну. Которые разогнали инфляцию. Чтобы обуздать инфляцию подняли учетную ставку. Делая единственный возможный выбор для рационального экономиста. А высокая ставка не только подавила инфляцию, но и задушила экономику. Плюс санкции. Плюс общее настроение. Плюс последние проблемы с интернетом. Это все наложилось после. И вот в результате в стране агрессоре реальные доходы населения в 2026 году начали падать. В то время как в Украине они продолжают расти. Хотя война невероятно больше ударила по экономике Украины.

На самом деле, Путин упустил момент выхода. Когда Трамп, только но избранный президентом, предложил ему золотой мост. Что для всех вокруг сделало бы Путина победителем. Даже после провала 2022 года. Но он не принял предложение, от которого нельзя было отказываться. И теперь ситуация каждый день ухудшается. И он просто не может выступать с позиции силы. И речь не только о стагнации российской армии на фронте и дефиците топлива в Крыму. Опять таки в первую очередь об экономике. Которая очень часто является результатом ожиданий. И когда кризис ухудшает ожидания они сами по себе углубляют кризис. И все движется вниз в поисках дна. Но дна нет пока идет война.

В Украине часто тиражируют ошибочный тезис, что Путину нужна война чтобы держать экономику на плаву. Потому что есть какая-то экономика военного времени. И есть расходы на производство оружия и деньги российским солдатам. И без этого российская экономика заглохнет. Но здесь важно не "Война", а "Затраты". Собственно, когда у вас есть деньги и вы предпочитаете их тратить, не принципиально на что. Вы можете стимулировать экономику неэффективно, сжигая деньги в войне. А можете, если эти деньги у вас есть, вкладывать в инфраструктуру, делать масштабные проекты, уменьшить налоги, и гораздо лучше ту самую экономику стимулировать. Не говоря уже о том, что завершение войны вернет надежду на "нормальность" у россиян. А эти надежды подпитывают инвестиционную активность.

Но опять же. Ключевое – наличие денег. В случае Украины – есть ЕС. И возможность повышать чек. Причем пока ЕС не использует все свои возможности. Даже в контексте замороженных российских активов. Но деньги есть. А если их нет? В обычном мире тогда вы ограничиваете дефицит бюджета, сокращаете расходы. Но с войной так не работает. Война всегда голодная. Всегда требует новых денег. И получается, что единственный вариант тогда – это запускать печатный станок. Что станет очень громким сигналом для всей экономики, что ситуация будет ухудшаться и дальше. И еще быстрее. А эти ожидания спровоцируют ускорение падения.

Значит ли это, что Путин сейчас точно остановится?

Конечно, что нет. Ухудшение в российский экономике идет постепенное. Завтра немного хуже чем сегодня. А через месяц будет не сильно и хуже чем завтра. И Путин всегда может думать, что у него еще есть время сорвать стоп-кран. Но это и есть ловушка. Потому что лучший момент для выхода он уже упустил. Но Путин может так не думать. Во-первых, потому что верит, что Украина может не выдержать первой. Верит на основе карт, которые ему рисуют его приспешники. И он уже откровенно говорят, что в западной прессе рассказывают байки, а он один знает правду. Во-вторых, потому что Трамп. Который постоянно дарит что-то Путину. В прошлом году подарил шанс выйти победителем. В этом году подарил дорогую нефть. С такой Санта-Клаусом всегда ждешь следующего Рождества в надежде на чудо. А пока надежда есть, Путин будет продолжать. Чтобы ему там не рассказывали скучные финансисты.

Но эти голоса его беспокоят. И он будет пытаться их приглушить. Как умеет. Как умеет террорист. Взрывами.