В Севастополе после атаки дронов вспыхнула нефтебаза: первые подробности и видео

Ночью 18 апреля в оккупированном Севастополе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, украинские беспилотники атаковали нефтебазу и бывший штаб ВМС, расположенный по ул. Руднева, 33.

После атаки в городе начался сильный пожар и поднялся столб черного дыма. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в захваченном Крыму

По информации канала "Крымский ветер", в Севастополе после атаки дронов мощно горит нефтебаза на мысе Манганари. Атака дронов продолжалась с 00.35 по 02.40.

Стоит отметить, что оккупационные власти подтвердили прилет по нефтебазе, однако преуменьшили последствия обстрела. Так называемый губернатор Михаил Развожаев выдал, что "никаких запасов топлива там не было", а пожар начался в "резервуаре с остатками топлива".

Также сообщалось, что в Севастополе местные жители наблюдали сильный пожар в направлении бухт Камышовая и Казачья. OSINT-каналы подтверждают, что как минимум два прилета зафиксирован в бывший штаб ВМС Украины в Севастополе.

Пропагандистские каналы сообщали об очередном "успешном" отражении атаки ВСУ российскими силами ПВО, и заявляют, что "в ходе операции было сбито 22 беспилотных летательных аппарата". Кроме того, источником пожара россияне, по традиции, называют "обломки" сбитых БПЛА.

Продолжение серии ударов

По информации OSINT-сообщества CyberBoroshno, атака на нефтебазу в Севастополе является продолжением недавней цепи ударов по топливной инфраструктуре Крыма. Недавно на захваченном полуострове были поражены паромы, завозящие топливо в Крым, акте атакованы нефтебазы в Феодосии и населенны пункта Октябрьское и Глубокий Яр.

В самом Севастополе нет классического нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), но есть крупные нефтебазы, которые используются для хранения топлива

Севастопольские нефтебазы остаются приоритетными целями из-за их логистической роли в обеспечении оккупационной армии РФ.

Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нейтрализовали последний железнодорожный паром российских оккупантов в Керчи. Удар по объекту был нанесен в ночь на 6 апреля.

Ранее сообщалось, что на НПЗ в Туапсе до сих пор не могут потушить пожар после атаки Сил обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, утром 18 апреля в России прогремели взрывы на очередном НПЗ. В результате попаданий вспыхнул мощный пожар на Новокуйбышевском НПЗ.

