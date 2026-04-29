Прежде всего военная логистика: Зеленский дал Федорову задание наращивать поражение оккупантов на глубину до 150 км

Президент Владимир Зеленский определил приоритетом удары по целям в глубоком российском тылу на расстоянии 120-150 км. Также он обсудил с министром обороны Михаилом Федоровым обеспечение украинских военных дронами для фронта и ударов о России.

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства. По его информации, Украина планирует активнее бить по логистике и военным объектам российских объектах. Речь идет о складах, штабах, системах ПВО и других важных объектах.

"Один из наших приоритетов на ближайшие месяцы – middle strikes, то есть задача поражения оккупанта на глубину до 120-150 километров", – подчеркнул президент.

Михаил Федоров отчитался президенту об обеспечении армии различными типами дронов. Борта предназначены как для фронта, так и для дальних ударов. По его словам, в этом году уже законтрактовали в пять раз больше средств для таких ударов, чем в прошлом году, и производство планируют увеличивать.

Также обсудили задачу увеличить потери оккупантов, чтобы они превышали темпы их мобилизации.

"Подробно обсудили с министром обороны Украины реализацию открытия экспорта оружия, а именно регуляторные шаги, которые должны поддержать договоренности нашего государства и производство оружия", – заявил Зеленский.

