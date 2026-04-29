Зеленский озвучил уровень потерь России от ударов Украины и рассказал о коварном плане Кремля

В среду, 29 апреля, президент Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского. Глава государства подчеркнул, что в результате украинских дальнобойных санкций зафиксировано значительное снижение экспортных потерь страны-агрессора.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он также добавил, что Кремль готовит коварный план по противодействию сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока.

"Зафиксировали обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских дальнобойных санкций, а именно: порт Приморск – минус 13% нагрузки, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что внутренние данные РФ могут быть заниженными и анонсировал дальнейшие операции, направленные на сокращение нефтяных доходов России и уменьшение объемов ее экспорта.

Коварный план Кремля

Во-вторых, подчеркнул украинский лидер, удалось получить российские документы, в которых определены направления противодействия врага контактам Украины с международными партнерами в рамках инициативы Drone Deals.

"Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет. Особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие нашему сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Заливе", – убежден он.

Москва увеличивает контингенты в Африке и разворачивает беспилотную инфраструктуру

Третьим важным аспектом, по словам Зеленского, стало увеличение российских контингентов в странах Африки, в частности, за последнее время их численность выросла еще на 8 тысяч человек. В то же время агрессор пытается в каждой стране, где имеет свое присутствие, наладить использование дронов. Для этого РФ поставляет необходимую технику, запускает местное производство и проводит обучение персонала.

"По нашей оценке, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести, к сожалению, к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира. Важно совместно этому противодействовать – будем координироваться с партнерами. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Напомним, накануне Зеленский заслушал доклад исполняющего обязанности председателя СБУ генерал-майора Евгения Хмары и отметил, что наше государство перешло к новому этапу применения отечественного оружия для ограничения потенциала российской войны. Глава государства отметил, что по объекту на территории РФ был нанесен прямой удар на расстоянии более 1500 км и посоветовал Кремлю прекращать войну и переходить к дипломатии.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент сообщил о полученных данных разведки относительно планов России на ближайшие месяцы. По его словам, речь идет о подготовке к активным боевым действиям весной и летом, а также дополнительные сценарии на осень. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает вариант завершения войны и продолжает искать возможности для ее ведения.

